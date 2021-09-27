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27 сентября 2021, 10:34 1458

Залужный озвучил причины задолженности по зарплате бойцам ВСУ

27 сентября 2021, 10:34 1458
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Фото из открытых источников
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Военнослужащим Вооруженных сил Украины приостанавливали выплаты из-за того, что их было заложено меньше в Государственном бюджете

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, передает RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.

По словам Валерия Залужного, в ближайшее время бойцам выплатят задолженности по заработной плате.

...Средства, насколько я понимаю - на прошлой неделе министр обороны проводил совещание - уже выделены и в ближайшее время будут выделяться. Подъемные будут оплачены, поднаем будет оплачен. Пока так. По крайней мере, государство в лице Минфина уверяет Минобороны о том, что все будет выплачено, - сказал Залужный.

По его словам, такие выплаты приостанавливали из-за того, что их было заложено меньше в Государственном бюджете.

Не потому, что там был "плохой" Хомчак, был "плохой" Таран, они не могли между собой договориться, чтобы солдатам платили деньги. Нет! Денег было заложено меньше изначально в бюджете, поэтому их получали меньше, - пояснил главнокомандующий.

Как сообщалось, Минобороны задолжало военнослужащим 1,5 миллиарда гривен.

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