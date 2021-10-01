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01 жовтня 2021, 14:40 5

В Україні розпочався осінній призов громадян до лав ЗСУ

01 жовтня 2021, 14:40 5
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Фото з відкритих джерел
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В Україні розпочався осінній призов громадян до лав Збройних сил України. Перші відправлення до війська заплановані на 5 жовтня

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ, передає RegioNews.

Перші відправлення до війська планується розпочати 5 жовтня, завершиться призов 21 грудня, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Кабінет Міністрів встановив чисельність майбутніх строковиків 13 575 осіб, із них: до лав ЗСУ - 6 500 осіб, Національної гвардії - 4 775, Державної прикордонної служби - 1 700, Державної спеціальної служби транспорту - 600.

Загальний обсяг видатків у сумі 71,1 млн грн для проведення призову буде здійснюватися у межах відповідних бюджетних призначень. Для призову до Збройних сил України виділено 34,1 млн грн, Нацгвардії - 25,0 млн грн, Держприкордонслужби - 8,9 млн грн, Державної спеціальної служби транспорту - 3,1 млн грн.

Призовні комісії розпочали роботу 1 жовтня 2021 року, а підготовчі заходи до проведення призову були розпочаті ще 1 вересня 2021 року.

В пресслужбі нагадали, що на строкову військову службу у жовтні-грудні 2021 року призиваються громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Проведення призову на строкову військову службу до Збройних сил України забезпечує співвідношення частки військовослужбовців-строковиків до частки військовослужбовців за контрактом 15:85%.

Таким чином, частка строковиків у загальній чисельності війська з кожним роком продовжуватиме зменшуватись, - зазначили в Генштабі.

Відповідно до вимог законодавства України, не підлягатимуть призову та надається відстрочка для здобуття освіти на весь період навчання громадянам призовного віку, які навчаються: у закладах загальної середньої освіти ІІІ ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання; у закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання, серед іншого під час здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти; у закладах фахової передвищої та/або вищої освіти з денною формою навчання, серед іншого під час здобуття наступного ступеня освіти; у закладах середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання; в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Крім того, відстрочка від призову на строкову військову службу надається громадянам за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та за станом здоров’я.

В пресслужбі також підкреслили, що відповідно до рішення РНБО від 28 серпня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності", уведеного в дію указом Президента, призвані до ЗСУ та інших військових формувань строковики не залучаються до виконання бойових завдань в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Як повідомлялося, в Україні хочуть скасувати обов'язковий військовий призов. Обов'язковий військовий призов в Україні скасують вже з 2023 року.

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