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27 сентября 2021, 15:37 2

Причиной пожара и взрывов боеприпасов на арсенале Винницкой области в 2017 году является диверсия - Генпрокурор

27 сентября 2021, 15:37 2
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Фото из открытых источников
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Причиной пожара и взрывов боеприпасов на 48-м арсенале в Калиновке Винницкой области в 2017 году стала диверсия, это подтверждается полученными доказательствами

Об этом написала генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook, передает RegioNews.

Четыре года назад прогремели взрывы боеприпасов на складах и площадках открытого хранения 48-го арсенала в Калиновке Винницкой области. Ущерб - более 5,9 млрд грн в результате уничтожения боеприпасов, а также нанесен ущерб - повреждены объекты воинской части, здания местных жителей, - написала Венедиктова.

По ее словам, версия совершения взрыва на 48-м арсенале путем проникновения постороннего лица на территорию части и установке взрывного устройства подтверждается добытыми доказательствами и выводами уже полученных и приобщенных к материалам производства судебных экспертиз, протоколами проведенных негласных следственных (розыскных) действий, допросов свидетелей и обзоров.

Генпрокурор также отметила, что с учетом особого периода в государстве и ведения боевых действий на временно оккупированных территориях Украины, особое внимание уделяется сбору доказательств совершения поджогов и взрывов на украинских складах диверсионно-разведывательными группами РФ или террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

С этой целью прокуроры и следователи также используют предусмотренные уголовным процессуальным законом меры международного сотрудничества. Сейчас ожидается ответ от компетентных органов Чехии взрывов на складах с боеприпасами, которые имели место в октябре и декабре 2014 года в населенном пункте Врбетице, - подчеркнула Венедиктова.

Как известно, на территории воинских частей в Калиновском районе Винницкой области вечером 26 сентября возник пожар и в результате него взрывы боеприпасов. Утром 28 сентября взрывы практически прекратились, началось разминирование 5-км зоны. В результате пожара на складе боеприпасов пострадали два человека. Более 30 тыс. жителей близлежащих населенных пунктов были эвакуированы.

Также известно, что военный арсенал в Балаклее взорвали заложенной в нескольких местах взрывчаткой.

генпрокурор Ирина Венедиктова Боеприпасы взрыв Винницкая область

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