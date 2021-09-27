Причиною пожежі та вибухів боєприпасів на арсеналі на Вінниччини в 2017 році є диверсія – Генпрокурор

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Причиною пожежі та вибухів боєприпасів на 48-му арсеналі в Калинівці Вінницької області у 2017 році стала диверсія, це підтверджується отриманими доказами

Про це написала генеральний прокурор Ірина Венедіктова у Facebook, передає RegioNews.

Чотири роки тому прогриміли вибухи боєприпасів на складах і майданчиках відкритого зберігання 48-го арсеналу в Калинівці Вінницької області. Збитки - понад 5,9 млрд грн внаслідок знищення боєприпасів, а також завдана шкода - пошкоджені об’єкти військової частини, будівлі місцевих жителів, - написала Венедіктова.

За її словами, версія скоєння вибуху на 48-му арсеналі шляхом проникнення сторонньої особи на територію частини та встановлення підривного пристрою підтверджується здобутими доказами та висновками вже одержаних і долучених до матеріалів провадження судових експертиз, протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, допитів свідків та оглядів.

Генпрокурор також зазначила, що з урахуванням особливого періоду в державі та ведення бойових дій на тимчасово окупованих територіях України, особлива увага приділяється збиранню доказів вчинення підпалів і вибухів на українських складах диверсійно-розвідувальними групами РФ або терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".

З цією метою прокурори та слідчі також використовують передбачені кримінальним процесуальним законом заходи міжнародного співробітництва. Наразі очікується відповідь від компетентних органів Чехії вибухів на складах із боєприпасами, що мали місце в жовтні та грудні 2014 року в населеному пункті Врбетице, - наголосила Венедіктова.

Як відомо, на території військових частин у Калинівському районі Вінницької області ввечері 26 вересня виникла пожежа й унаслідок неї вибухи боєприпасів. Уранці 28 вересня вибухи практично припинилися, розпочалося розмінування 5-кілометрової зони. Внаслідок пожежі на складі боєприпасів постраждали двоє людей. Понад 30 тис. жителів прилеглих населених пунктів було евакуйовано.

Також відомо, що військовий арсенал у Балаклії підірвали закладеною в кількох місцях вибухівкою.