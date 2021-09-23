Коронавирус в Украине: за сутки заболели 7866 человек

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В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 7866 случаев коронавирусной болезни. Среди новых больных - 667 детей и 175 медработников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, за 22 сентября зафиксировали 123 летальных случая, госпитализировали 2070 человек, выздоровели 2305 человек.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520), Днепропетровской (456) областях и в Киеве (467).

За сутки протестировано: методом ПЦР - 41 625 человек, методом ИФА - 9 742 человек, экспресс-тестами - 33 568 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 370 425 человек, из них 2 237 973 человек выздоровели, 55 284 человек умерли.

Напомним, с сегодняшнего дня Украина находится в "желтой" зоне адаптивного карантина.