Рада разрешила покупать пациентам лекарства от редких болезней за счет бюджетных средств

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Верховная Рада 21 сентября приняла во втором чтении законопроект №4662, который позволяет покупать инновационные лекарства для людей с редкими и тяжелыми болезнями по договорам управляемого доступа

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Это означает, что люди, которые страдают на заболевания, имеющие тяжелое, хроническое течение и требуют пожизненного и, как правило, дорогостоящее лечение, будут иметь доступ к инновационным лекарств за счет бюджетных средств", - объясняют в Минздраве.

Законопроект №4662 внедряет новый механизм закупок инновационных препаратов - государство сможет напрямую договариваться с производителями относительно доступа к лекарственным средствам. Это позволит получить более низкие цены.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что американская благотворительная организация Direct Relief передала Украине 60 тысяч флаконов инновационных лекарств Bamlanivimab и Etesevimab для пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавірусної болезни.