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21 вересня 2021, 13:54 209

Рада дозволила купувати пацієнтам ліки від рідкісних хвороб за рахунок бюджетних коштів

21 вересня 2021, 13:54 209
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Фото: з відкритих джерел
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Верховна Рада 21 вересня ухвалила в другому читанні законопроєкт №4662, який дозволяє купувати інноваційні ліки для людей з рідкісними та важкими хворобами за договорами керованого доступу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.

Це означає, що люди, які страждають на захворювання, що мають важкий, хронічний перебіг та потребують довічного і, як правило, коштовного лікування - матимуть доступ до інноваційних ліків за рахунок бюджетних коштів", - пояснюють у МОЗ.

Законопроєкт №4662 впроваджує новий механізм закупівель інноваційних препаратів - держава зможе напряму домовлятись з виробниками стосовно доступу до лікарських засобів. Це дасть змогу отримати нижчі ціни.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що американська благодійна організація Direct Relief передала Україні 60 тисяч флаконів інноваційних ліків Bamlanivimab і Etesevimab для пацієнтів з легким і середнім ступенем тяжкості коронавірусної хвороби.

бюджет МОЗ законопроєкт ліки парламент

 
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