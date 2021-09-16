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16 сентября 2021, 09:49 402

Ляшко рассказал о вакцинации детей и повторной прививке для украинцев через год

16 сентября 2021, 09:49 402
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Фото: из открытых источников
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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал условия для прохождения повторной прививки украинцев от коронавирусной инфекции и рассказал, будут ли вакцинировать в стране детей

Как передает RegioNews, об этом говорится в интервью министра на "24 канале".

Так, к новым прививкам украинцам надо быть наготове, если поствакцинальный иммунитет продлится как минимум год или появится новая мутация коронавируса.

"Если не будет научных данных о том, что поствакцинальный иммунитет длится больше (года - ред.), или появится какая-то мутация коронавируса, то значит мы будем делать через год повторные двукратные прививки",- заявил министр.

В свою очередь, в вопросе вакцинации детей, Ляшко не спешит запускать массовую кампанию - еще рано.

Когда мы говорим, стоит или не стоит вакцинировать детей, ответ - стоит. Стоит начинать массовую кампанию? Я говорю - еще рано", - считает Виктор Ляшко.

Так, по данным Минздрава, уровень заболеваемости среди детских коллективов и количество детей в структуре заболеваемости не превышает 8%.

"Мы анализировали это до циркуляции штамма "Дельта" и после обнаружения штамма "Дельта" в Украине. У нас не растет уровень заболеваемости среди детей от 0 до 19 лет. А вот уровень заболеваемости с летальным исходом людей старше 60 лет - достаточно высокий", - добавил министр.

Министр считает, что сейчас тратить ресурс и энергию на вакцинацию детей не стоит.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко констатирует, что Украина зашла в эпидемический сезон острых респираторных вирусных инфекций. Поэтому по его словам количество инфицированных COVID-19 в нашем государстве растет.

коронавирус украинцы Минздрав дети Виктор Ляшко вакцинация

 
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