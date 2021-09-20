В Киеве и 22 областях уровень заболеваемости COVID-19 превышает норму

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Все регионы Украины находятся в зеленой зоне эпидемической опасности, однако в большинстве областей эпидемические показатели превышают норму

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Минздрава

В частности, динамика госпитализаций превышена в 11 областях. Тройка "лидеров" по этому показателю: Ровенская область(87,2%) при норме не выше 50%, Днепропетровская - 75,2%, Харьковская – 75,2%. В Черновицкой область уже заполнено более половины коек с кислородом.

Кроме этого в подавляющем большинстве областей превышен уровень заболеваемости COVID-19. В тройку "лидеров" по этому показателю вошли Черновицкая область – 328 человек на 100 тысяч населения при норме для "зеленой" зоны не выше 75, Луганская область – 296 человек на 100 тысяч населения, Тернопольская – 220.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки зафиксировали 2265 новых случаев коронавируса.