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20 сентября 2021, 10:43 278

В Киеве и 22 областях уровень заболеваемости COVID-19 превышает норму

20 сентября 2021, 10:43 278
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из открытых источников
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Все регионы Украины находятся в зеленой зоне эпидемической опасности, однако в большинстве областей эпидемические показатели превышают норму

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Минздрава

В частности, динамика госпитализаций превышена в 11 областях. Тройка "лидеров" по этому показателю: Ровенская область(87,2%) при норме не выше 50%, Днепропетровская - 75,2%, Харьковская – 75,2%. В Черновицкой область уже заполнено более половины коек с кислородом.

Кроме этого в подавляющем большинстве областей превышен уровень заболеваемости COVID-19. В тройку "лидеров" по этому показателю вошли Черновицкая область – 328 человек на 100 тысяч населения при норме для "зеленой" зоны не выше 75, Луганская область – 296 человек на 100 тысяч населения, Тернопольская – 220.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки зафиксировали 2265 новых случаев коронавируса.

вакцина госпитализация COVID-19 вакцинация заболеваемость

 
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