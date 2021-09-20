Завтра Госкомиссия по ТЭБ и ЧС рассмотрит возможность введения "желтой зоны" карантина с 22 сентября

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Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании во вторник, 21 сентября, рассмотрит вопрос о введении с 22 сентября желтого эпидемического уровня на всей территории Украины

Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством премьер-министра Дениса Шмигаля, сообщает RegioNews со ссылкой на Правительственный портал.

Участники совещания обсудили проведение следующего заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Во время него будет рассмотрен вопрос введения желтого уровня эпидемической опасности по всей территории страны с 00 часов 00 минут 22 сентября 2021 года, - говорится в сообщении.

По словам главы правительства, в то же время заработают новые правила адаптивного карантина, которые ослабляют ограничения для тех заведений хозяйствования и образования, в которых вакцинированы первой дозой не менее 80% персонала.

Мы изменили подход к карантинным ограничениям и позволили работу таким учреждениям, чтобы не останавливать экономический и образовательный процесс в нашей стране. Государство предоставило возможность каждому гражданину прививаться бесплатно различными вакцинами на выбор. Вакцинация остается приоритетом в противодействии распространению болезни, - заявил Шмигаль.

Согласно информации Министерства здравоохранения, за последнюю неделю количество новых подтвержденных случаев заболевания на COVID-19 выросло на 68%, а госпитализаций — на 51%.

Нагрузка на систему здравоохранения пока контролируемая. Реанимационные койки заняты на 33%, койки с кислородом на 29%, но при этом людей, которым назначена кислородная терапия, на этих койках — 19%, — сказал профильный министр Виктор Ляшко.

Он также отметил, что на прошлой неделе произошла переориентация мобильных бригад на учебные заведения.

Как сообщалось, в Украине продлили карантин до конца года.