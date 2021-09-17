Уже в восьми областях переполнены COVID-больницы, - Минздрав

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В Украине по состоянию на 17 сентября в восьми регионах превышен показатель динамики госпитализаций больных коронавирусом

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения.

Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевание коронавирусом должен составлять не более чем 50%. Однако этот показатель превышен в областях:

Винницкой - 80,6%

Днепропетровской - 52,9%

Ивано-Франковской области - 61,9%

Львовской области - 79,2%

Николаевской - 104,7%

Ровенской области - 60,0%

Сумской - 58,9%

Харьковской - 56,8%

Напомним, в Украине за 16 сентября обнаружили 6624 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Харьковской и Львовской областях.