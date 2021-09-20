Украина может официально перейти в "желтую" зону во вторник - СМИ

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Заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрит вопрос о переводе Украины в "желтую" зону карантина в ближайшее время

Об этом пишет RegioNews со ссылками на РБК-Украина

По данным издания, заседание комиссии ТЭБ и ЧС запланировано на вторник, 21 сентября.

"Заседание Госкомиссии ТЭБ и ЧС о переводе Украины в желтую зону состоится завтра", - сообщили источники.

Напомним, по состоянию на 20 сентября вся страна находится в "зеленой" зоне, но сегодня в Украине начали действовать новые правила карантина.

Отметим, если Госкомиссия ТЭБ и ЧС примет решение о переходе в "желтую" зону, то все новые правила начнут применяться.