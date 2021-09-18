Стало известно, сколько на Киевщине могут закрыть школ и садиков в случае усиления карантина

Фото из открытых источников

В Киевской области в случае усиления карантинных ограничений могут быть закрыты 720 учебных заведений, в которых против COVID-19 вакцинированы менее 80% работников

Об этом заявил председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин, пишет RegioNews.

"535 учебных заведений продолжат работу, когда Киевщину переведут в желтую зону эпидемической опасности. Еще 720-под вопросом. Сейчас они не соблюдали требования и не достигли 80% вакцинированных в коллективе. Такая ситуация по состоянию на утро 17 сентября", - сообщил глава области.

Он добавил, что количество больных на Киевщине растет чрезвычайно быстро.

"Именно поэтому принято жесткое, но справедливое решение – в регионе будут работать только те учебные заведения, где вакцинировались более 80% педагогов. Это единственный критерий для школ, садиков, учреждений профессионально-технического и профессионального образования и университетов", – подчеркнул Володин.

По его словам, пока 306 школ имеют более 80% вакцинированных в коллективе. В 41 школе прививки сделали 100% работников. Всего в регионе 648 учреждений общего среднего образования.

Напомним, ранее сообщалось, что к "желтой" зоне в Запорожье не готовы почти 90% учебных заведений.