Комитет ВР в октябре начнет рассмотрение законопроекта о разделении полномочий мэра Киев и главы КГГА

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Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления в октябре начнет рассмотрение законопроекта о разделении полномочий мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации

Как передает RegioNews, соответствующее предложение народного депутата от фракции "Слуга народа" Виталия Безгина поддержали 20 депутатов.

"Если учитывать замечания Совета Европы и Главного юридического управления законопроекта (о столице), то они касаются широкого спектра. Фактически всего тела, а не каких-то точечных аспектов. Что касается сроков и нашей состоятельности... Имею убеждение, нам вряд ли удастся подготовить качественный и консенсусный законопроект до 22 сентября. Поэтому я себе ставлю задачу, что мы сможем выпустить на комитет этот законопроект на первое заседание в октябре", – сказал он.

Как известно сейчас, согласно решению Конституционного Сууда от 2003 года КГГА может возглавлять только лицо, которое является мэром Киева.

Законопроект "О городе Киев – столице Украины" был инициирован группой депутатов включительно с настоящим министром культуры Александром Ткаченко в сентябре 2019 года. Тогда же впервые встал вопрос смещения Кличко. Цельнового закона - разделить должности мэра и главы КГГА, а также образовать новый исполнительный орган – Киевской магистрат.

В первом чтении документ одобрили уже в октябре, через месяц после регистрации в парламенте.

Назначать и увольнять главу КГГА может исключительно президент Украины, представление вносит правительство. В сентябре 2019 года правительство Алексея Гончарука направило президенту представление, впрочем дело дальше не пошло. В то время у Кличко был конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом, и именно Богдан форсировал вопрос увольнения главы КГГА. Кличко в ответ на это подал заявления в суд и на правительство, и на Богдана.

После 2019 года вопрос законопроекта" о столице " парламентом не рассматривался из-за нехватки голосов за