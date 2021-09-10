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10 сентября 2021, 14:36 609

В Киеве задержали мужчину, который подделывал медицинские карточки о вакцинации и COVID-справки

10 сентября 2021, 14:36 609
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Фото: Нацполиция
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Столичные правоохранители разоблачили 48-летнего мужчину за подделку справок о ПЦР-тестах украинских и зарубежных лабораторий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

По данным следствия, мужчина организовал схему продажи поддельных справок об отрицательном результате тестирования на COVID-19 и медицинских карт о вакцинации. Стоимость справок составляла от 450 до 850 гривен.

В результате обысков полицейские изъяли компьютерную технику, банковские карточки, документы, оружие и патроны. Вещественные доказательства направлены на экспертизы.

Правоохранители готовят фигуранту сообщение о подозрении и в дальнейшем ходатайство об избрании ему меры пресечения. Ему грозит лишение свободы до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения подготовили законопроект, предусматривающий за подделку справок о прививках уголовную ответственность.

вакцина Киев полиция тюрьма справка

 
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