В колонии ОРДО убили трех украинцев

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Боевики убили трех граждан Украины, которые находились в Кировской исправительной колонии №33, расположенной на временно оккупированной территории Донецкой области

Как передает RegioNews, об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

Получила шокирующее известие об убийстве наших сограждан в Кировской исправительной колонии №33, которая расположена на временно оккупированной территории Донецкой области. Все погибшие были осужденными до начала военной агрессии на Востоке", - отметила она.

По словам Денисовой, один из погибших ранее обращался к омбудсмену с просьбой перевести его для отбывания наказания на подконтрольную Правительству Украины территорию, однако процесс перевода лиц с неподконтрольных территорий заблокирован оккупационными властями.

"Следствием остановки процесса перевода стало нарушение права на жизнь и безопасность наших сограждан, которые находятся в местах несвободы на неподконтрольных территориях", - добавила Денисова.

Сейчас на переводе с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей ждут 450 граждан Украины, среди них 70 – пожизненников.

Кроме того, по словам представительницы украинской делегации в ТКГ Татьяны Ивановой, вопрос убийства трех украинских заключенных вынесут на ближайшее заседание Трехсторонней контактной группы.

По ее словам, украинская делегация будет предлагать включить заключенных, находящихся в колониях на территории ОРДЛО, в список на обмен пленными.

Напомним, на выходных боевики на Донбассе ранили и убили военных, которые помогали местным жителям.