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В Украине до 5 тыс. грн увеличили сумму переводов без финмониторинга
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09 сентября 2021, 12:48 15

В Украине до 5 тыс. грн увеличили сумму переводов без финмониторинга

09 сентября 2021, 12:48 15
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Верховная Рада увеличила сумму наличных переводов, которые не подлежат финансовому мониторингу

Как пишет RegioNews со ссылкой на законопроект №5559, теперь анонимно можно переводить до 5000 гривен включительно.

Принятие законопроекта №5559 поддержали 315 депутатов. Документ вносит изменения в ст. 14 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Теперь финансовому мониторингу не подлежат суммы, которые не превышают 5 000 гривен. Ранее такому контролю не подлежали суммы до 4999 гривен включительно.

Таким образом, сумма переводов, которая не подпадает под финмониторинг, увеличивается на 1 гривну.

В пояснительной записке отмечается, что закон принят в связи с тем, что чаще всего украинцам было неудобно переводить сумму до 4999 гривен, поэтому ее решили округлить.

Ранее сообщалось, что в Украине отменили обязательный перевод выплат пенсий на карточки с 1 сентября.

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