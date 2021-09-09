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В Україні до 5 тис. грн збільшили суму переказів без фінмоніторингу
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09 вересня 2021, 12:48 5

В Україні до 5 тис. грн збільшили суму переказів без фінмоніторингу

09 вересня 2021, 12:48 5
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Верховна Рада збільшила суму готівкових переказів, які не підлягають фінансовому моніторингу

Як пише RegioNews з посиланням на законопроєкт №5559, тепер анонімно можна переводити до 5000 гривень включно.

Ухвалення законопроєкту №5559 підтримали 315 депутатів. Документ вносить зміни до ст. 14 закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". Тепер фінансовому моніторингу не підлягають суми, які не перевищують 5 000 гривень. Раніше такому контролю не підлягали суми до 4999 гривень включно.

Таким чином, сума переказів, яка не підпадає під фінмоніторинг, збільшується на 1 гривню.

У пояснювальній записці наголошується, що закон прийнято у зв'язку з тим, що найчастіше українцям було незручно переводити суму до 4999 гривень, тому її вирішили округлити.

Раніше повідомлялося, що в Україні скасували обов’язкове переведення виплат пенсій на картки з 1 вересня.

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