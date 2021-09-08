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08 сентября 2021, 17:17 99

Комитет ВР разрешил выделить более 82 миллионов гривен на перепись населения

08 сентября 2021, 17:17 99
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Фото из открытых источников
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Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета согласовал выделение более 82 миллионов гривен на проведение переписи населения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм народного депутата Алексея Гончаренко.

"Бюджетный комитет Верховной Рады только что согласовал выделение 82 474,9 тыс. гривен на подготовку к переписи населения Украины в 2023-м году", - написал парламентарий.

Согласно материалам к заседанию комитета в 2023 году планируется провести перепись населения.

Перепись населения планировали провести в 2020 году. Однако по словам министра Кабинета министров Олега Немчінова из-за пандемии COVID-19 его перенесли.

"Все средства были перенесены в фонд преодоления коронавирусной инфекции. В 2023 году намерены провести традиционную перепись уже с элементами цифровой", - отметил чиновник.

Кабмин перепись населения депутат комитет COVID-19

 
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