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07 сентября 2021, 09:01 90

COVID в Украине: за сутки обнаружили почти 2200 случаев заражения

07 сентября 2021, 09:01 90
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Фото: из открытых источников
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В Украине за 6 сентября обнаружили 2 197 новых больных на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Львовской области

Как передает RegioNews об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Кроме Киева, в котором зафиксировали 304 новых случая, "лидерами" по заболеваемости является Львовская (165), Харьковская (163), Днепропетровская (151) и Запорожская (149) области.

Всего за сутки госпитализировали 485 человек, 53 больных скончались, выздоровели 1 429 человек. Среди заболевших за сутки - 197 детей и 37 медработников.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР – 22 596 человек, методом ИФА – 7 811 человек, экспресс-тестами – 17 992 человека.

За все время пандемии в Украине заболели 2 300 504 человека, из них 2 214 606 человек выздоровели, 54 054 больных умерли.

Напомним, что в Украине за 5 сентября обнаружили 773 новых больных на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Черновицкой области.

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