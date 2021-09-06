В одной из общин на Закарпатье вакцинированные от COVID могут выиграть до 30 тысяч гривен

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Депо.Закарпатье

Отмечается, что участниками лотереи автоматически станут все жители Довгого, Приборжавського, Липецкой Поляны, Броньки и Сухой, которые пройдут (или прошли полную процедуру вакцинации от COVID-19. На трех победителей ожидают призы: 10 000 гривен, 20 тыс. и 30 тыс. грн. Розыгрыш состоится в помещении клуба с. Довге 26 декабря.

Напомним, что это первый случай стимулирования к вакцинации от COVID-19. В частности, в Киеве привиты получали возможность бесплатно посетить один матч одного из грандов украинского футбола. В Ивано-фраковске, мэр города Руслан Марцинкив предлагал премии за вакцинацию должностным лицам. Однако позже стал угрожать увольнениями работникам горсовета в случае отказа от прививки.