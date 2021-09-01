Стало известно, сколько доходов получил Госбюджет в этом году
Доходы государственного бюджета за август 2021 года составили 142,0 млрд гривен, что на 8,7% больше, чем планировалось 130,6 млрд гривен
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Государственную казначейскую службу.
По данным Госказначейства, доходы госбюджета в июле были на 41,7% выше прошлого года, когда они составили 100,2 млрд гривен.
С начала года госбюджет получил 774,3 млрд гривен. Это на 6,3% больше плана и на 19,5% больше доходов прошлого года (688,7 млрд гривен).
Сумма средств на едином казначейском счете на 1 августа 2021 года составляет 57,5 млрд гривен (месяцем ранее - 9,9 млрд гривен).
Напомним, ранее сообщалось, что льготная растаможка "евроблях" пополнила бюджет на миллиард.
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