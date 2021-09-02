08:51  02 сентября
В Украине за сутки почти 2,5 тысячи новых больных COVID
08:32  02 сентября
Итоги встречи Зеленского с Байденом: говорили о Крыме, деоккупации и стратегическом партнерстве
08:09  02 сентября
Сутки в ООС: осколочные ранения получили двое украинских бойцов
UA | RU
UA | RU
02 сентября 2021, 10:14 882

Уже четыре области Украины не соответствуют "зеленой" зоне карантина

02 сентября 2021, 10:14 882
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сейчас в Украине эпидемиологические показатели в четырех регионах страны за пределами нормы

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, пишет RegioNews.

В Луганской области наблюдается рост динамики госпитализаций больных коронавирусом. Сейчас этот показатель в регионе составляет 75,8%.

Кроме этого, во Львовской области также есть рост по этому показателю. По последним данным, динамика COVID-госпитализаций составляет в области 54,4%.

Также динамика уровня госпитализаций превышает норму и в Одесской области. Этот показатель пока остановился на отметке 70,2%.

Между тем, в Херсонской области наблюдается также неблагоприятная ситуация с COVID-госпитализациями. Сейчас этот показатель составляет 56,2%.

Напомним, что в Украине 1 сентября выявили 2 477 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Харьковской области.

Также сообщалось, что Херсонская область со следующей недели может оказаться в "желтой" зоне карантина.

коронавирус Украина карантин Минздрав регионы область зона

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Судебная осень. Как Хмельницкий пытался выторговать себе дешевый газ, и при чем тут битва Зеленского с Кличко
Скандал в Ровно на ровном месте. Что не так с заброшенным еврейским кладбищем и как с этим быть
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram