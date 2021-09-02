Уже четыре области Украины не соответствуют "зеленой" зоне карантина

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Сейчас в Украине эпидемиологические показатели в четырех регионах страны за пределами нормы

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, пишет RegioNews.

В Луганской области наблюдается рост динамики госпитализаций больных коронавирусом. Сейчас этот показатель в регионе составляет 75,8%.

Кроме этого, во Львовской области также есть рост по этому показателю. По последним данным, динамика COVID-госпитализаций составляет в области 54,4%.

Также динамика уровня госпитализаций превышает норму и в Одесской области. Этот показатель пока остановился на отметке 70,2%.

Между тем, в Херсонской области наблюдается также неблагоприятная ситуация с COVID-госпитализациями. Сейчас этот показатель составляет 56,2%.

Напомним, что в Украине 1 сентября выявили 2 477 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Харьковской области.

Также сообщалось, что Херсонская область со следующей недели может оказаться в "желтой" зоне карантина.