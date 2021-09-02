В Умань привезли маски и антисептики для хасидов-паломников
В Умань привезли маски и антисептики для хасидов-паломников. В частности, в город доставили почти 20 тысяч антисептиков и 190 тысяч защитных масок
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья, передает RegioNews.
Кроме того, Центр общественного здоровья напечатал информационные материалы с правилами поведения в течение пребывания в Украине, картой лабораторий тестирования на COVID-19, полезными номерами телефонов и прочее.
Паломники смогут получить Средства защиты в палатке Красного Креста Украины, который находится в Умани на улице Пушкинской.
Кроме того, ЦОЗ впервые запустил горячую информационную линию, по которой паломников консультировать по вопросам здоровья на английском и иврите.
Как сообщалось, в Умань для охраны правопорядка прибыли 800 правоохранителей для обеспечения общественного порядка и безопасности во время празднования Рош га-Шана.
Также более 120 полицейских обеспечивают охрану в "Борисполе" во время прилета хасидов.