Фото ЦОЗ

В Умань привезли маски и антисептики для хасидов-паломников. В частности, в город доставили почти 20 тысяч антисептиков и 190 тысяч защитных масок

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья, передает RegioNews.

Кроме того, Центр общественного здоровья напечатал информационные материалы с правилами поведения в течение пребывания в Украине, картой лабораторий тестирования на COVID-19, полезными номерами телефонов и прочее.

Паломники смогут получить Средства защиты в палатке Красного Креста Украины, который находится в Умани на улице Пушкинской.

Кроме того, ЦОЗ впервые запустил горячую информационную линию, по которой паломников консультировать по вопросам здоровья на английском и иврите.

Как сообщалось, в Умань для охраны правопорядка прибыли 800 правоохранителей для обеспечения общественного порядка и безопасности во время празднования Рош га-Шана.