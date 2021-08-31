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31 августа 2021, 13:06 203

Суд арестовал иностранца, устроившего стрельбу в Умани

31 августа 2021, 13:06 203
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Фото из открытых источников
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Уманский горрайонный суд арестован с возможностью внесения гражданина Израиля, устроившего стрельбу в Умани, в результате которой был ранен 38-летний местный житель

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-cлужбу полиции Черкасской области

При этом размер залога в сообщении не указан.

Как выяснили правоохранители между пострадавшим и сожительницей злоумышленника возник конфликт, в ходе которого 33-летний гражданин Израиля произвел два выстрела "из предмета похожего на пистолет".

Сейчас злоумышленнику объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины и начати уголовное производство по части 1 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми боеприпасами или взрывчатыми веществами).

В случае доказательства вины иностранцу грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним сам инцидент произошел 24 августа около 13:00. В результате происшествия был травмирован 38-летний уманчанин. Мужчину госпитализировали в Уманскую центральную больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

криминал стрельба Черкасская область Умань Боеприпасы

 
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