На обучение за счет бюджета этого года в вузы поступило более 93 тыс. абитуриентов

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По состоянию на 16 августа 2021 года в украинские учебные заведения на обучение за средства государственного бюджета зачислено 93 084 поступающих. Из них 59 535 человек поступили в вузы по образовательной степени "бакалавр", 33 549 человек - поступили на ”магистратуру"

Об этом во время брифинге заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает RegioNews.

По предоставленной информации, по состоянию на 16 августа на бюджет зачислено 59 535 человек, на контракт - 71 509.

В рейтинг университетов по предоставлению рекомендаций на бюджет поступающим на "бакалавра" вошли:

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского” - 4 111 рекомендаций;

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 3 257 рекомендаций;

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича - 1 030 рекомендаций.

Рейтинг специальностей по количеству зачисленных на бюджет возглавляет специальность "среднее образование” - 6 286 зачисленных. На 10-м месте этого рейтинга специальность "агрономия”, на которую зачислено 1 113 человек.

В то же время сообщается, что больше всего заявлений было подано на правовые, управленческие, гуманитарные и ІТ-специальности. В рейтинг по количеству поданных заявлений вошла также педагогическая специальность по коду 014 "среднее образование”.

Рейтинг специальностей по количеству поданных заявлений возглавляет специальность "филология", на которую подано 76 505 заявлений. 10-е место в этом списке занимает направление "маркетинг" - 36 146 заявлений.

Рейтинг высших учебных заведений по количеству поданных заявлений возглавляет КНУ им. Тараса Шевченко, а именно - 54 387 заявлений. 10-е место занял Киевский университет им. Бориса Гринченко - 18 361 поданное заявление.

Впервые в 2021 году 43 выпускника по результатам широкого конкурса получили возможность учиться в частных высших учебных заведениях за средства государственного бюджета. Это именно те новации, которые введены в программе кандидата в президенты Владимира Зеленского, и активно реализуются МОН, - отметил министр образования и науки.

Он также добавил, что в этом году 77,2% поступающих получили рекомендации на места государственного и регионального заказа по первому и второму приоритетам.

По результатам подачи заявлений на поступление в учреждения высшего образования для получения образовательной степени "магистр" было зарегистрировано 166 778 электронных заявлений и 12 217 бумажных заявлений.

На бюджет зачислено 33 549 человек, на контракт - 20 289 человек. Министр образования также добавил, что в сентябре состоится дополнительный набор на вакантные места.

Глава МОН отметил, что от начала вступительной кампании было подано более 1,4 млн электронных заявлений в универститеты. Наибольшее количество заявлений было подано в первый день вступительной кампании - чуть более 200 тысяч заявлений.

В целом, к поступлению на бакалавра / магистра на основе полного / общего / среднего образования было зарегистрировано более 1 млн электронных заявлений. В то же время бумажные заявления составляли 1%.

Шкарлет подчеркнул, что вступительная кампания еще продолжается, поэтому результаты еще не являются окончательными.

Как сообщалось, 23 июля завершился прием заявлений и документов для поступления на бакалаврат и магистратуру.

Впоследствии были названы области, в которых абитуриенты подали больше всего заявлений в учреждения профтехобразования.

Также по данным МОН, украинские абитуриенты чаще всего хотят поступить на филологию и право.