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12 августа 2021, 14:59 160

В Ужгороде дети ограбили женщину

12 августа 2021, 14:59 160
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Фото из открытых источников
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В Ужгороде на площади Почтовой дети украли у женщины сумку, в которой были наличные и мобильный телефон

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Закарпатья.

Ограбление произошло 9 августа около 22:00. Женщина описала внешний вид предполагаемых грабителей, после чего правоохранители задержали их "по горячим" следам.

"Во время патрулирования улицы Анкудинова инспекторы заметили нескольких человек, которые были похожи на тех, что есть в ориентировке. Увидев служебный автомобиль, несовершеннолетние бросились бежать", - рассказывают в полиции.

Дети забежали под мост, а дальше в реку. Инспекторы побежали за ними и поймали двоих из них.

Напомним, в Николаеве серийная мошенница обманула пенсионеров на четверть миллиона гривен.

Ограбление

 
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