"Укрзализныця" продлила ограничение движения поездов в Донецкой области
"Укрзализныця" продлила до 3 сентября ограничение движения поездов в Донецкой области
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм железнодорожного монополиста
Отмечается, что поезд №136 Киев — Авдеевка будет курсировать до Покровска.
При этом пригородные поезда и поезд №826 Днепр — Авдеевка будут курсировать до станции Очеретино.
В компании призывают пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах и следить за обновлением информации на официальном сайте.
Напомним, что 28 августа российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки, были ранены восемь украинских военнослужащих.
Из-за обстрела движение поездов в Донецкой области было временно ограничено.
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