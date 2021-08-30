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30 августа 2021, 14:41 6

"Укрзализныця" продлила ограничение движения поездов в Донецкой области

30 августа 2021, 14:41 6
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"Укрзализныця" продлила до 3 сентября ограничение движения поездов в Донецкой области

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм железнодорожного монополиста

Отмечается, что поезд №136 Киев — Авдеевка будет курсировать до Покровска.

При этом пригородные поезда и поезд №826 Днепр — Авдеевка будут курсировать до станции Очеретино.

В компании призывают пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах и следить за обновлением информации на официальном сайте.

Напомним, что 28 августа российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки, были ранены восемь украинских военнослужащих.

Из-за обстрела движение поездов в Донецкой области было временно ограничено.

ООС обстрелы Донбасс Укрзализныця

 
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