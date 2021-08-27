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27 августа 2021, 19:56 4

В Украине заканчивается COVID-вакцина Moderna - МОЗ

27 августа 2021, 19:56 4
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Фото из открытых источников
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На национальном складе больше не осталось вакцины от коронавируса производства компании Moderna. Остатки есть только на региональных складах, и эти дозы получат только те граждане, которые получили первую прививку американской вакциной

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ответ Министерства здравоохранения на запрос издания Liga.net

Отмечается, что по состоянию на 26 августа, на региональных и местных складах оставалось 805 652 дозы вакцины.

"Сейчас вакцина Moderna должна использоваться только для завершения иммунизации тех, кто уже получил первую дозу вакцины", - сообщили в Министерстве здравоохранения.

В сентябре поставки вакцины Moderna также не будет, уточнили в Министерстве здравоохранения, поскольку 2 млн доз были поставлены в рамках программы COVAX, а не через госзакупки.

Напомним, что 26 августа 2021 года против COVID-19 вакцинировано 173 435 человек. Одну дозу получили 55 908 человек, полностью иммунизированны - 117 527 человек. От начала вакцинальной кампании привито 5 208 200 человек, из них получили одну дозу – 5 208 198 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 427 847 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 636 045 прививок.

вакцина Минздрав COVID-19 вакцинация Moderna

 
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