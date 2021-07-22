В Украине за минувшие сутки установили рекорд по COVID-прививкам
В Украине зафиксировали новый рекорд прививок от коронавируса за сутки
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, пишет RegioNews.
Так, первой дозой вакцинированы 65 522 человека, полностью иммунизированы - 54 568 людей. Всего привито - 120 090 людей.
В целом от начала вакцинальной кампании привито 2 843 899 человек, из них получили одну дозу – 2 843 897 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 555 859 человек. Всего проведено 4 399 756 прививок.
Напомним, в Украине 21 июля начался пятый этап COVID-вакцинации.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Аваков ушел: чем запомнился министр-рекордсмен, и как его отставка изменит политическую конфигурацию в стране