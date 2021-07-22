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22 июля 2021, 10:00 3

В Украине за минувшие сутки установили рекорд по COVID-прививкам

22 июля 2021, 10:00 3
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Фото из открытых источников
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В Украине зафиксировали новый рекорд прививок от коронавируса за сутки

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, пишет RegioNews.

Так, первой дозой вакцинированы 65 522 человека, полностью иммунизированы - 54 568 людей. Всего привито - 120 090 людей.

В целом от начала вакцинальной кампании привито 2 843 899 человек, из них получили одну дозу – 2 843 897 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 555 859 человек. Всего проведено 4 399 756 прививок.

Напомним, в Украине 21 июля начался пятый этап COVID-вакцинации.

коронавирус Украина вакцина Минздрав вакцинация

 
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