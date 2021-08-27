ВАКС передал АРМА арестованных активов на 1,5 миллиарда гривен

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Высший антикоррупционный суд Украины за неполных два года передал в управление Агентству по розыску и менеджменту активов дорогостоящее имущество на общую сумму более 1,5 миллиарда гривен

Как сообщает RegioNews, об этом сообщили в Агентстве по розыску и менеджменту активов.

Так, среди переданных в агентство активов является нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление", имущество двух ТЭЦ во Львовской области, 1000 железнодорожных полувагонов, резиденция "Сухолучье", акции Чао "Газтранзит", 12 речных барж и недвижимость в Киеве площадью свыше 5 тысяч квадратных метров.

По информации агентства, для управления указанными активами было выбрано управителей, которые сохраняют экономическую стоимость арестованного имущества и обеспечивают поступления в госбюджет.

Отмечается, что указанные активы являются вещественными доказательствами в уголовных процессах, расследованием которых занимается Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров на заседании 4 августа назначил временного руководителя Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами.

Напомним, в конце июля руководство АРМА отстранили и отправили под домашний арест.