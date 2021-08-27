ВАКС передал АРМА арестованных активов на 1,5 миллиарда гривен
Высший антикоррупционный суд Украины за неполных два года передал в управление Агентству по розыску и менеджменту активов дорогостоящее имущество на общую сумму более 1,5 миллиарда гривен
Как сообщает RegioNews, об этом сообщили в Агентстве по розыску и менеджменту активов.
Так, среди переданных в агентство активов является нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление", имущество двух ТЭЦ во Львовской области, 1000 железнодорожных полувагонов, резиденция "Сухолучье", акции Чао "Газтранзит", 12 речных барж и недвижимость в Киеве площадью свыше 5 тысяч квадратных метров.
По информации агентства, для управления указанными активами было выбрано управителей, которые сохраняют экономическую стоимость арестованного имущества и обеспечивают поступления в госбюджет.
Отмечается, что указанные активы являются вещественными доказательствами в уголовных процессах, расследованием которых занимается Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров на заседании 4 августа назначил временного руководителя Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами.
Напомним, в конце июля руководство АРМА отстранили и отправили под домашний арест.