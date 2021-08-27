ВАКС передав АРМА арештованих активів на 1,5 мільярда гривень

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Вищий антикорупційний суд України за неповних два роки передав в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів дороговартісне майно на загальну суму понад 1,5 мільярда гривень

Як повідомляє RegioNews, про це повідомили в Агентстві з розшуку й менеджменту активів.

Так, серед переданих в агентство активів є нафтопродуктопровід "Самара – Західний напрямок", майно двох ТЕЦ у Львівській області, 1000 залізничних напіввагонів, резиденція "Сухолуччя", акції ПрАТ "Газтранзит", 12 річкових барж та нерухомість у Києві площею понад 5 тисяч квадратних метрів.

За інформацією агентства, для керування зазначеними активами було обрано управителів, які зберігають економічну вартість арештованого майна та забезпечують надходження до держбюджету.

Зазначається, що вказані активи є речовими доказами у кримінальних провадженнях, розслідуванням яких займається Національне антикорупційне бюро України.

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів на засіданні 4 серпня призначив тимчасового очільника Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами.

Нагадаємо, наприкінці липня керівництво АРМА відсторонили і відправили під домашній арешт.