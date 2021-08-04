Правительство назначило временного руководителя АРМА: кто им стал
Кабинет министров на заседании 4 августа назначил временного главу Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заявление министра Кабмина Олега Немчинова.
Обязанности председателя АРМА временно возложили на Дмитрия Жоравовича.
Сейчас Жоравович, по словам министра, занимает должность главы управления Северо-Восточного межрегионального территориального управления АРМА.
Напомним, в конце июля руководство АРМА отстранили и отправили под домашний арест.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Не тот Чаус: кому Зеленский отдает Черниговскую область
Переформатирование большинства в Закарпатском облсовете. Можно ли поздравить Балогу с удачным реваншем?