08:51  04 августа
COVID в Украине: за сутки выявили почти тысячу новых случаев заражения
11:02  04 августа
В Украину прибыли полмиллиона доз вакцины AstraZeneca
17:49  04 августа
Оккупанты на Донбассе снова пять раз сорвали "тишину"
UA | RU
UA | RU
04 августа 2021, 18:15 345

Правительство назначило временного руководителя АРМА: кто им стал

04 августа 2021, 18:15 345
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Кабинет министров на заседании 4 августа назначил временного главу Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заявление министра Кабмина Олега Немчинова.

Обязанности председателя АРМА временно возложили на Дмитрия Жоравовича.

Сейчас Жоравович, по словам министра, занимает должность главы управления Северо-Восточного межрегионального территориального управления АРМА.

Напомним, в конце июля руководство АРМА отстранили и отправили под домашний арест.

суд Кабмин Украина Олег Немчинов АРМА

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Не тот Чаус: кому Зеленский отдает Черниговскую область
Переформатирование большинства в Закарпатском облсовете. Можно ли поздравить Балогу с удачным реваншем?
Все публикации »
Янина Соколовская
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram