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20 августа 2021, 10:58 384

В столице стартовала запись на COVID-вакцинацию второй дозой Moderna

20 августа 2021, 10:58 384
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Рixabay
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В столице началась онлайн-запись на прививку второй дозой препаратом Moderna

Как пишет RegioNews со ссылкой на Helsi, ревакцинацию можно пройти в киевском МВЦ, а также в ряде медучреждений.

"Открыто онлайн-запись для прививки второй дозой вакцины Moderna в Киеве для всех", - говорится в сообщении.

Указано, что в Центре вакцинации в Международном выставочном центре (МВЦ) вторую дозу препарата можно будет получить с 25 августа до 5 сентября.

Кроме этого, ревакцинация доступна для желающих и в медицинских учреждениях столицы.

В сервисе отмечают, что записаться на прививку можно только в случае необходимости второй дозы вакцины Moderna.

Ранее мы писали о том, что в аэропорту "Борисполь" открылся пункт вакцинации от СOVID.

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