В столице стартовала запись на COVID-вакцинацию второй дозой Moderna
В столице началась онлайн-запись на прививку второй дозой препаратом Moderna
Как пишет RegioNews со ссылкой на Helsi, ревакцинацию можно пройти в киевском МВЦ, а также в ряде медучреждений.
"Открыто онлайн-запись для прививки второй дозой вакцины Moderna в Киеве для всех", - говорится в сообщении.
Указано, что в Центре вакцинации в Международном выставочном центре (МВЦ) вторую дозу препарата можно будет получить с 25 августа до 5 сентября.
Кроме этого, ревакцинация доступна для желающих и в медицинских учреждениях столицы.
В сервисе отмечают, что записаться на прививку можно только в случае необходимости второй дозы вакцины Moderna.
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