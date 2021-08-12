Кабмин назначил главе МВД Монастырскому нового заместителя
Кабинет министров Украины назначил Игоря Бондаренко заместителем министра внутренних дел Дениса Монастырского
Соответствующее распоряжение появилось на правительственном портале, передает RegioNews.
Назначить Бондаренко Игоря Павловича заместителем Министра внутренних дел Украины", - говорится в сообщении.
Известно, что ранее Бондаренко работал директором департамента информатизации Министерства внутренних дел.
Напомним, Кабинет министров Украины 29 июля получил представление о назначении трех новых заместителей министра внутренних дел Дениса Монастырского. Это Богдан Драпьятый, Игорь Бондаренко и Мэри Акопян.
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