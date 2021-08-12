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12 августа 2021, 11:29 12

Кабмин назначил главе МВД Монастырскому нового заместителя

12 августа 2021, 11:29 12
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Фото: из открытых источников
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Кабинет министров Украины назначил Игоря Бондаренко заместителем министра внутренних дел Дениса Монастырского

Соответствующее распоряжение появилось на правительственном портале, передает RegioNews.

Назначить Бондаренко Игоря Павловича заместителем Министра внутренних дел Украины", - говорится в сообщении.

Известно, что ранее Бондаренко работал директором департамента информатизации Министерства внутренних дел.

Напомним, Кабинет министров Украины 29 июля получил представление о назначении трех новых заместителей министра внутренних дел Дениса Монастырского. Это Богдан Драпьятый, Игорь Бондаренко и Мэри Акопян.

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