COVID в Украине: за сутки выявили еще 400 новых случаев заражения

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За прошедшие сутки, 15 августа, в Украине зафиксировано 417 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни, среди них 31 - ребенок

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Также за последние сутки госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 433 человека, умерли 14 больных, выздоровели 248 человек.

Больше всего подтвержденных случаев заболевания зарегистрировали в г. Киев (59), Одесской (47), Винницкой (35), Сумской (32) и Херсонской (30) областях.

За сутки сделано тестов: методом ПЦР - 10 238 человек, методом ИФА - 1551 человек, экспресс-тестами - 7282 человека.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 266 329 человек, из них 2 197 075 человек выздоровели, 53 269 больных умерли.

Ранее сообщалось, что в Украине фиксируют увеличение количества случаев заражения штаммом "Дельта".