В Украине фиксируют увеличение количества случаев заражения штаммом "Дельта"
За минувшие сутки, 12 августа, зарегистрировано 300 случаев заражения штаммом коронавируса "Дельта". Количество новых случаев вдвое больше по сравнению с 5 августа, тогда было подтверждено 143 случая заражения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на комментарий главного санврача Игоря Кузина "Суспильному".
По состоянию на 12 августа в Украине выявлено 300 случаев штамма коронавируса "Дельта", - отметил он.
Кузин добавил, что в Киеве уже зарегистрирован 21 случай заражения штаммом "Дельта".
Напомним, 5 августа стало известно, что в Украине официально подтверждено 143 случая заражения штаммом COVID-19 "Дельта".
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