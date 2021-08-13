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13 августа 2021, 09:59 128

В Украине фиксируют увеличение количества случаев заражения штаммом "Дельта"

13 августа 2021, 09:59 128
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Фото: из открытых источников
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За минувшие сутки, 12 августа, зарегистрировано 300 случаев заражения штаммом коронавируса "Дельта". Количество новых случаев вдвое больше по сравнению с 5 августа, тогда было подтверждено 143 случая заражения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на комментарий главного санврача Игоря Кузина "Суспильному".

По состоянию на 12 августа в Украине выявлено 300 случаев штамма коронавируса "Дельта", - отметил он.

Кузин добавил, что в Киеве уже зарегистрирован 21 случай заражения штаммом "Дельта".

Напомним, 5 августа стало известно, что в Украине официально подтверждено 143 случая заражения штаммом COVID-19 "Дельта".

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