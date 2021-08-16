В двух областях превышена норма COVID-госпитализаций, в шести коэффициент выявления новых больных - МОЗ

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Все регионы Украины продолжают находиться в «зеленой» зоне карантина, однако в Полтавской и Ровенской областях превышен показатель динамики госпитализаций

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Минздрава

В Полтавской области показатель динамика госпитализаций растет третий день подряд. В частности, по состоянию на 13 ноября этот показатель становым почти 52%, на следующий день он вырос до 58,8%, а еще за день превысил отметку в 60%(64%)

Зато в Ровенской области динамика госпитализаций спадает, но все еще несколько превышает норму (51,5%) за нормы не выше 50%

В то же время в шести регионах Украины превышен коэффициент выявления новых случаев инфицирования. Тройка "лидеров" по этому показателю Тернопольская, Ивано-франковская и Сумская области, соответственно 4,9%, 4,8% и 4,5%

Напомним, что за прошедшие сутки обнаружили еще 400 новых случаев заражения COVID-19