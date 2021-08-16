08:44  16 августа
COVID в Украине: за сутки выявили еще 400 новых случаев заражения
08:29  16 августа
В полиции рассматривают три версии гибели мэра Кривого Рога
08:11  16 августа
За сутки три нарушения: оккупанты вели огонь из пулеметов и гранатометов
UA | RU
UA | RU
16 августа 2021, 10:43 449

В двух областях превышена норма COVID-госпитализаций, в шести коэффициент выявления новых больных - МОЗ

16 августа 2021, 10:43 449
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Все регионы Украины продолжают находиться в «зеленой» зоне карантина, однако в Полтавской и Ровенской областях превышен показатель динамики госпитализаций

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Минздрава

В Полтавской области показатель динамика госпитализаций растет третий день подряд. В частности, по состоянию на 13 ноября этот показатель становым почти 52%, на следующий день он вырос до 58,8%, а еще за день превысил отметку в 60%(64%)

Зато в Ровенской области динамика госпитализаций спадает, но все еще несколько превышает норму (51,5%) за нормы не выше 50%

В то же время в шести регионах Украины превышен коэффициент выявления новых случаев инфицирования. Тройка "лидеров" по этому показателю Тернопольская, Ивано-франковская и Сумская области, соответственно 4,9%, 4,8% и 4,5%

Напомним, что за прошедшие сутки обнаружили еще 400 новых случаев заражения COVID-19

вакцина госпитализация Минздрав COVID-19 вакцинация

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Борьба "днепропетровских" за Харьков. Зачем Кирилл Тимошенко стал VIP-агитатором Терехова
Экологическая катастрофа в Житомире: усидит ли снова на своем месте глава "Житомирводоканала"
Все публикации »
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua