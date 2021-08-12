COVID в Украине: за сутки госпитализировали 588 человек

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В течение 11 августа в Украине было зафиксировано 1247 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что среди новых инфицированных - 77 детей и 41 медработник. Всего за сутки госпитализировали 588 человек. Зафиксировано 24 летальных исхода, а 1 039 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.

В Минздраве сообщают, что за сутки протестировано: методом ПЦР – 22 049 человек, методом ИФА – 8 735 человек, экспресс-тестами – 17 267 человек.

За все время пандемии в Украине заболел - у 2 262 601 человек, выздоровел 2 194 791 человек, умерли 53 173 человека.

Напомним, Министерство здравоохранения готовится к возможной вспышке заболеваемости COVID в Украине из-за распространения штамма "Дельта". В связи с этим рассматривается три вероятных сценария течения новой волны.