08:44  12 августа
COVID в Украине: за сутки госпитализировали 588 человек
08:26  12 августа
Возле Рады мужчина угрожал прохожим взрывчаткой, его задержала полиция
08:09  12 августа
Сутки в ООС: из-за обстрелов боевиков погиб мирный житель
UA | RU
UA | RU
12 августа 2021, 08:44 8

COVID в Украине: за сутки госпитализировали 588 человек

12 августа 2021, 08:44 8
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В течение 11 августа в Украине было зафиксировано 1247 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что среди новых инфицированных - 77 детей и 41 медработник. Всего за сутки госпитализировали 588 человек. Зафиксировано 24 летальных исхода, а 1 039 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.

В Минздраве сообщают, что за сутки протестировано: методом ПЦР – 22 049 человек, методом ИФА – 8 735 человек, экспресс-тестами – 17 267 человек.

За все время пандемии в Украине заболел - у 2 262 601 человек, выздоровел 2 194 791 человек, умерли 53 173 человека.

Напомним, Министерство здравоохранения готовится к возможной вспышке заболеваемости COVID в Украине из-за распространения штамма "Дельта". В связи с этим рассматривается три вероятных сценария течения новой волны.

Минздрав коронавирус пандемия вирус болезнь

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Экологическая катастрофа в Житомире: усидит ли снова на своем месте глава "Житомирводоканала"
Скандал в Конотопе: "шкурняки" депутатов или глобальная кампания по усмирению мэров
Все публикации »
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua