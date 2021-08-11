В Минздраве рассказали, какие послабления введут для вакцинированных во время локдауна

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Министерство здравоохранения планирует ввести определенные привилегии для вакцинированных от COVID-19 во время жесткого карантина

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко в интервью "Украинскому радио".

По его словам, если в регионе будет объявлен "красный" уровень опасности, это означает, что система здравоохранения будет требовать от государства более жестких ограничений, то несмотря на это будет разрешено функционировать определенным заведениям, например школам, если коллектив учителей будет провакцинирован более чем на 80%.

Также, возможно, к школам добавим кинотеатры, музеи, другие массовые мероприятия. Также экономика страны не должна упасть, потому что от этого зависит финансирование зарплат медицинских работников, закупки препаратов", - заявил Ляшко.

Напомним, ранее в Минобразования рассказали, как будут работать школы если введут очередной локдаун.