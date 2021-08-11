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У МОЗ розповіли, які послаблення введуть для вакцинованих під час локдауну
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11 серпня 2021, 11:19 864

У МОЗ розповіли, які послаблення введуть для вакцинованих під час локдауну

11 серпня 2021, 11:19 864
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Фото: з відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров'я планує ввести певні привілеїв для вакцинованих від COVID-19 під час жорсткого карантину

Як передає RegioNews, про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко в інтервʼю "Українському радіо".

За його словами, якщо в регіоні буде оголошено "червоний" рівень небезпеки, це означає, що система охорони здоров’я вимагатиме від держави більш жорстких обмежень, то попри це буде дозволено функціонувати певним закладам, наприклад школам, якщо колектив вчителів буде провакцинований більш ніж на 80%.

Також, можливо, до шкіл додамо кінотеатри, музеї, інші масові заходи. Також економіка країни не повинна впасти, бо від цього залежить фінансування зарплат медичних працівників, закупівлі препаратів", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, раніше у Міносвіти розповіли, як працюватимуть школи, якщо запровадять черговий локдаун.

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