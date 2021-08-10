Экс-судья Чаус говорит, что его хотели убить, но он сбежал пройдя 50 километров

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Подозреваемый во взяточничестве экссудия Днепровского райсуда Николай Чаус заявляет, что его хотели убить, однако ему удалось сбежать

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на определение Высшего антикоррупционного суда об отводе судьи Владимира Воронько.

Чаус отметил, что является потерпевшим в уголовном производстве в отношении уголовного преступления, а именно похищение с целью убийства.

Он добавил, что убийство не реализовали, поскольку он сбежал, прошел 50 км пешком и добровольно явился в органы Службы безопасности Украины.

По мнению екссудді работники НАБУ нарушили нормы УПК Украины, не подав ходатайство о его задержании до Высшего антикоррупционного суда, вместо этого обратившись с ходатайством о применении меры пресечения.

Такие обстоятельства считает свидетельством указания работниками Национального антикоррупционного бюро Украины или Специализированной антикоррупционной прокуратуры действовать определенным образом.

"Итак, работники НАБУ нарушили порядок обращения в Высший антикоррупционный суд с ходатайством о применении меры пресечения. Следственный судья должен был отказать в открытии производства по указанному ходатайству", - убежден Чаус.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд отправил экссудью времени под круглосуточный домашний арест. Прокуратура и сторона защиты заявили о намерении обжаловать решение суда первой инстанции. 9 серпня САП обжаловала решение о мере пресечения экс-судье.