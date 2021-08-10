Екссуддя Чаус каже що його хотіли вбити, але він втік пройшовши 50 кілометрів

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Підозрюваний у хабарництві екссуддя Дніпровського райсуду Микола Чаус заявляє, що його хотіли вбити, однак йому вдалося втекти

Про це пише RegioNews з посиланням на ухвалу Вищого антикорупійного суду про відвід судді Володимира Воронька.

Чаус зазначив, що є потерпілим у кримінальному провадженні стосовно кримінального правопорушення, а саме викрадення з метою вбивства.

Він додав, що вбивство не реалізували, оскільки він втік, пройшов 50 км пішки та добровільно з`явився до органів Служби безпеки України.

На думку екссудді працівники НАБУ порушили норми КПК України, не подавши клопотання про його затримання до Вищого антикорупційного суду, натомість звернувшись із клопотанням про застосування запобіжного заходу.

Такі обставини вважає свідченням надання вказівки працівниками Національного антикорупційного бюро України або Спеціалізованої антикорупційної прокуратури діяти певним чином.

"Отже, працівники НАБУ порушили порядок звернення до Вищого антикорупційного суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу. Слідчий суддя мав відмовити у відкритті провадження за вказаним клопотанням", - переконаний Чаус.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд відправив екссуддю Часу під цілодобовий домашній арешт. Прокуратура та сторона захисту заявили про намір оскаржити рішення суду першої інстанції. 9 серпня САП оскаржила ухвалу стосовно запобіжного заходу для Чауса