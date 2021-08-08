14:53  08 августа
На Львовщине зафиксировали семь случаев COVID-штамма "Дельта"
12:11  08 августа
На Николаевщине и Сумщине уничтожили почти 500 артснарядов и мин
17:45  08 августа
Оккупанты на Донбассе дважды сорвали режим "тишины": стреляли из пулеметов и гранатометов
UA | RU
UA | RU
08 августа 2021, 18:48 7

Украинцам объяснили, как многодетным семьям получить 2 тыс. грн помощи

08 августа 2021, 18:48 7
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

К новому учебному году 145 тысяч детей из многодетных семей получат дополнительные выплаты в размере 2 тысяч гривен

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook, пишет RegioNews.

По его словам, выплаты получат дети из многодетных малообеспеченных семей, который по состоянию на 1 августа достигли возраста от 6 до 18 лет.

"Никакого обращения подавать не нужно. Выплаты будут проведены органами социальной защиты населения. Общий размер программы составит 290 млн гривен. Эти средства помогут семьям собрать детей в школу и купить необходимые вещи", - сообщил премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что уже со следующего года в Украине возрастет пособие на тяжелобольных детей без установленной инвалидности.

Украина помощь деньги премьер Денис Шмыгаль

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Не тот Чаус: кому Зеленский отдает Черниговскую область
Переформатирование большинства в Закарпатском облсовете. Можно ли поздравить Балогу с удачным реваншем?
Все публикации »
Янина Соколовская
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram