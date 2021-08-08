Украинцам объяснили, как многодетным семьям получить 2 тыс. грн помощи

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К новому учебному году 145 тысяч детей из многодетных семей получат дополнительные выплаты в размере 2 тысяч гривен

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook, пишет RegioNews.

По его словам, выплаты получат дети из многодетных малообеспеченных семей, который по состоянию на 1 августа достигли возраста от 6 до 18 лет.

"Никакого обращения подавать не нужно. Выплаты будут проведены органами социальной защиты населения. Общий размер программы составит 290 млн гривен. Эти средства помогут семьям собрать детей в школу и купить необходимые вещи", - сообщил премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что уже со следующего года в Украине возрастет пособие на тяжелобольных детей без установленной инвалидности.