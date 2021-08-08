Українцям пояснили, як багатодітним сім'ям отримати 2 тис. грн допомоги

Фото з відкритих джерел

До нового навчального року 145 тисяч дітей з багатодітних сімей отримають додаткові виплати в розмірі 2 тисяч гривень

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook, пише RegioNews.

За його словами, виплати отримають діти з багатодітних малозабезпечених сімей, який станом на 1 серпня досягли віку від 6 до 18 років.

"Жодного звернення подавати не потрібно. Виплати будуть проведені органами соціального захисту населення. Загальний розмір програми складе 290 млн гривень. Ці кошти допоможуть сім'ям зібрати дітей до школи і купити необхідні речі", - повідомив прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вже з наступного року в Україні зросте допомога на важкохворих дітей без встановленої інвалідності.