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Боевики на Донбассе убили одного и ранили двух наших воинов
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08 августа 2021, 10:05 6

Боевики на Донбассе убили одного и ранили двух наших воинов

08 августа 2021, 10:05 6
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Фото из открытых источников
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В субботу, 7 августа, пророссийские боевики на Донбассе шесть раз сорвали режим "тишины"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В результате обстрелов погиб украинский военный, еще двое – получили ранения.

Оккупанты били в направлении поселка Пески, вблизи населенного пункта Шумы и неподалеку Невельского. Также были зафиксированы обстрелы в направлении Крымского и возле Золотого-4.

На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В воскресенье, 8 августа, нарушений режима "тишины" на Донбассе не зафиксировано.

Напомним, 6 августа оккупанты на Донбассе пять раз стреляли по ВСУ.

ООС Украина война обстрелы штаб

 
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