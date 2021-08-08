Боевики на Донбассе убили одного и ранили двух наших воинов
В субботу, 7 августа, пророссийские боевики на Донбассе шесть раз сорвали режим "тишины"
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
В результате обстрелов погиб украинский военный, еще двое – получили ранения.
Оккупанты били в направлении поселка Пески, вблизи населенного пункта Шумы и неподалеку Невельского. Также были зафиксированы обстрелы в направлении Крымского и возле Золотого-4.
На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В воскресенье, 8 августа, нарушений режима "тишины" на Донбассе не зафиксировано.
Напомним, 6 августа оккупанты на Донбассе пять раз стреляли по ВСУ.
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