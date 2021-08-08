Бойовики на Донбасі вбили одного й поранили двох наших воїнів

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У суботу, 7 серпня, проросійські бойовики на Донбасі шість разів зірвали режим "тиші"

Про це пише RegioNews із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Унаслідок обстрілів загинув український військовий, ще двоє – отримали поранення.

Окупанти гатили у напрямку селища Піски, поблизу населеного пункту Шуми й неподалік Невельського. Також були зафіксовані обстріли у напрямку Кримського й біля Золотого-4.

На Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

У неділю, 8 серпня, порушень режиму "тиші" на Донбасі не зафіксовано.

Нагадаємо, 6 серпня окупанти на Донбасі п’ять разів гатили по ЗСУ.