В Украине снова более тысячи новых COVID-случаев: в каких областях больше всего
За сутки 6 августа в Украине зафиксировали 1054 новых подтвержденных случаев коронавируса
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Среди заболевших - 72 детей и 13 медработников.
Всего за минувшие сутки госпитализировали 534 человек, выздоровели - 1 393. Умерли 20 украинцев.
За прошедшие сутки в Украине протестовали на наличие коронавируса более 42 тысяч человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (176), Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75) и Херсонской (68) областях.
Напомним, ранее в Минздраве рассказали. сколько украинцев подцепили штамм "Дельта".
Также сообщалось, что в Минобразования не исключают возвращения к дистанционному обучению осенью.
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