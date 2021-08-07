В Украине снова более тысячи новых COVID-случаев: в каких областях больше всего

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За сутки 6 августа в Украине зафиксировали 1054 новых подтвержденных случаев коронавируса

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Среди заболевших - 72 детей и 13 медработников.

Всего за минувшие сутки госпитализировали 534 человек, выздоровели - 1 393. Умерли 20 украинцев.

За прошедшие сутки в Украине протестовали на наличие коронавируса более 42 тысяч человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (176), Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75) и Херсонской (68) областях.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали. сколько украинцев подцепили штамм "Дельта".

Также сообщалось, что в Минобразования не исключают возвращения к дистанционному обучению осенью.