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05 августа 2021, 09:56 545

СБУ сообщила о причине смерти Евгения Марчука

05 августа 2021, 09:56 545
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Фото из открытых источников
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Служба безопасности Украины сообщила о причине смерти экспремьера и собственного первого главы Евгения Марчука

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ

"Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность", - отмечается в сообщении

Председатель СБУ Иван Баканов, руководство и весь коллектив Службы выражают глубокие соболезнования родным и близким Евгения Кирилловича.

Напомним, что утром 5 августа стало известно о смерти первого главы Службы безопасности Украины, четвертого премьер-министра Украины, бывшего министра обороны и секретаря СНБО Евгения Марчука

Евгению Марчуку было 80 лет. Он был первым действующим главой Службы безопасности Украины с ноября 1991 года по июль 1994-го (его предшественник Николай Голушко был исполняющим обязанности). Марчук руководил правительством Украины с марта 1995-го по май 1996 года, с июня 2003-го по сентябрь 2004 года был министром обороны.

Имел звание генерала армии Украины.

С ноября 2018 года по май 2019-го Марчук представлял Украину в Трехсторонней контактной группе.

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