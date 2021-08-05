Умер экс-премьер и экс-глава СБУ Евгений Марчук
Умер первый глава Службы безопасности Украины, четвертый премьер-министр Украины, бывший министр обороны и секретарь СНБО Евгений Марчук
.Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook его жены Ларисы Ившиной.
"Умер ЕК (Евгений Кириллович – ред.)... остановилось сердце", - написала она.
Евгению Марчуку было 80 лет. Он был первым действующим главой Службы безопасности Украины с ноября 1991 года по июль 1994-го (его предшественник Николай Голушко был исполняющим обязанности). Марчук руководил правительством Украины с марта 1995-го по май 1996 года, с июня 2003-го по сентябрь 2004 года был министром обороны.
Был генералом армии Украины.
С ноября 2018 года по май 2019-го Марчук представлял Украину в Трехсторонней контактной группе.
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